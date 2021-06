A piedi lungo l'autostrada A10: sei migranti fermati dalla Polizia Stradale

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 giugno, ad Andora, i poliziotti della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio finalizzato all'effettuazione di accertamenti in relazione alla segnalazione della presenza, in ambito autostradale e zone periferiche, di numerosi migranti irregolari diretti verso il confine francese.

Dall'inizio del mese infatti, si sono intensificate le segnalazioni di presenza di migranti nelle aree adiacenti la carreggiata autostradale dell'autostrada A10, prevalentemente nei territori dei comuni di Andora, Ceriale e Quiliano, in prossimità degli Autogrill, nella carreggiata in direzione Francia.

Nella circostanza, con la collaborazione di personale della Polizia Stradale di Imperia e del Commissariato P.S. di Alassio, sono stati identificati sei cittadini stranieri, tra i quali un minore.

Dei sei stranieri, tutti intenzionati a raggiungere la Francia e il nord Europa, due sono risultati in regola con la normativa sull'immigrazione. Gli altri quattro, tra i quali il minore, risultati sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati presso la Questura ai fini della loro identificazione e di verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Il minore, così come disposto dal P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minori di Genova, è stato invece affidato ad una comunità.

In merito a quanto emerso nel corso del servizio sono in corso accertamenti da parte degli investigatori della Squadra Mobile, di concerto con la competente autorità giudiziaria.