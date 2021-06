Incidente sulla A10 tra Savona e Albisola: coinvolte due auto e una moto. E' di nuovo incubo autostrada

AGGIORNAMENTO ORE 10.30: Code sulla A10 in via di risoluzione in direzione Genova.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15: Nonostante l'incidente sia già stato risolto, il traffico su di una corsia sola sta subendo importanti rallentamenti con code in direzione del capoluogo anche fino a Finale dove, sempre giungendo da ponente, il cantiere in attività da diverse settimane all'altezza di Borgio Verezzi sta creando altri rallentamenti.

Segnalati anche disagi sulla viabilità ordinaria tra Celle e Varazze.

AGGIORNAMENTO ORE 8.32: l'incidente è stato risolto. Autostrade per l'Italia segnala code nel tratto interessato dal sinistro. Il traffico scorre su una corsia.

Sulla A10, tra la fine della Complanare di Savona e Albisola, in direzione Genova, il traffico è bloccato con code in aumento (fino a Spotorno) per un incidente tra due auto ed una moto avvenuto all'altezza del km 38, all'interno della galleria Monte Pasasco, in presenza di un cantiere segnalato.

A chi è in viaggio verso Genova si consiglia di uscire a Savona e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.