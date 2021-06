Politica |

Savona 2021, 24 ore alla presentazione del candidato del centrodestra: tutto pronto per Schirru?

Conferma ulteriore della non ricandidatura del sindaco Caprioglio. Tra gli esponenti della coalizione non ci sarà Liguria Popolare: segnale di una corsa in solitaria?

Domani, 18 giugno, si saprà il nome del candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Savona. Nella sala Martiri di Nassiriya del palazzo della Provincia si svolgerà proprio la presentazione dell'aspirante primo cittadino della coalizione alla presenza del presidente Regione Giovanni Toti, i coordinatori regionali della Lega Edoardo Rixi, Matteo Rosso, Fratelli d’Italia, Carlo Bagnasco di Forza Italia, Angelo Vaccarezza per Cambiamo! e Umberto Calcagno, Udc. Sarà presente anche il sindaco uscente di Savona Ilaria Caprioglio, segnale ulteriore, se ancora si cercavano conferme ufficiali, del fatto che ha deciso di non correre per il secondo mandato. Per l'ex primario di Chirurgia dell'Ospedale San Paolo Angelo Schirru quindi si potrebbero aprire le porte per una nuova avventura nel mondo della politica in quattro mesi di "rovente" campagna elettorale. Tra gli esponenti della coalizione che saranno presenti alla conferenza stampa di domani però spicca l'assenza di Liguria Popolare. Un ulteriore segnale che potrebbe portare alla decisione di correre da soli vista la proposta formulata da Andrea Costa all'assessore ai lavori pubblici per fare da candidato sindaco in una lista civico politica.

Luciano Parodi

