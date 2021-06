Calice, rottura nella rete idrica: possibili disservizi alle utenze

"A causa di una rottura in una condotta idrica in via Scanavino sono possibili alcuni disservizi nella zona nelle prossime ore a seguito dell’intervento di riparazione necessario".

Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale di Calice Ligure attraverso la propria pagina Facebook, aggiungendo che "le manovre nella rete della zona cercheranno di limitare i disagi ma sarà inevitabile interrompere il servizio per il tempo necessario in almeno parte delle utenze".

Nel corso delle lavorazioni gli addetti hanno comunque provveduto a ridurre la pressione sulla rete cercando di evitare agli utenti della zona una completa mancanza di acqua: "Al momento non risultano particolari disservizi nell’area interessata se non una diminuzione della pressione e della portata di acqua dai rubinetti di casa" concludono dall'amministrazione.