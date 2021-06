Sansa: "Non pagheremo con i nostri pedaggi il regalo da 9,5 miliardi ai Benetton"

"Andiamo tutti insieme questa sera in piazza alle 18 davanti alla Prefettura di Genova. Non possiamo accettare il regalo da 9,5 miliardi di euro a Benetton per riprenderci le autostrade che sono già nostre". Cosi commenta in una nota Ferruccio Sansa, capogruppo Lista Sansa.

"Dopo il disastro del ponte Morandi; dopo il caso assurdo dei cantieri, ora anche la beffa di essere noi a pagare conto con il pedaggio. Genova e la Liguria sono i luoghi più colpiti dalla pessima gestione autostradale. I genovesi e i liguri non vogliono più subire in silenzio. La protesta comincia qui. Oggi" conclude Sansa.