"Pietra Ligure Experience 2021", il turismo pietrese rilancia la propria offerta in vista dell'estate (FOTO e VIDEO)

Pietra Ligure punta in maniera importante sul turismo. Nel pomeriggio odierno, infatti, è stato presentato in piazza Vittorio Emanuele II il progetto "Pietra Ligure Experience 2021" e per l'occasione è stato inaugurato l'"Experience Point” presente proprio nella piazza pietrese.

Esperienze a 360°, territorio, food-gourmet, autenticità, family: sono questi gli ingredienti su cui il comune di Pietra Ligure ha impostato la propria campagna di promozione, comunicazione e posizionamento strategico della destinazione sul mercato turistico, per ripartire nel post emergenza covid.

Un lungo lavoro che, in continuità con quanto realizzato nella passata stagione estiva, negli ultimi difficili mesi ha visto l'amministrazione comunale ancora impegnata a strutturare un'offerta turistica focalizzata su un turismo esperienziale e improntata sulla scoperta delle bellezze nascoste e delle emozioni che il territorio pietrese è capace di regalare al viaggiatore. Una terra vocata al mare ma anche alla natura dell'entroterra e all’outdoor nelle sue diverse sfumature e “velocità”.

Pietra Ligure riparte dall'ampliamento del “catalogo” delle esperienze, che aumentano sia nel numero che nella qualità, e dall'implementazione di un servizio coordinato, centralizzato e decisamente “smart” per la loro fruizione, che farà perno sul nuovo “Experience Point”, posizionato in Piazza Vittorio Emanuele II, che presenterà le “esperienze” proposte dagli operatori di tutto il comprensorio pietrese. Pietra Ligure riparte dal consolidamento del prodotto esperienziale per le famiglie, declinato sia in proposte slow che active, accumunate dalla valorizzazione dell'experiential education, come scoperta dell'apprendimento attraverso le emozioni che le esperienze catalizzano e trasmettono.

Pietra Ligure riparte dalla possibilità di progettare una vacanza in sicurezza e all'insegna dell'autenticità, capace di offrire l'opportunità di esperienze uniche e indimenticabili, in un territorio ricco di entroterra “a due passi dal mare”, spaziando dal benessere al gourmet, dalla cultura alla storia, dalle tradizioni all'enogastronomia. Il turista potrà scegliere l'esperienza più adatta al “suo tempo”, vivendo un'avventura intima e coinvolgente, potendo optare tra un ventaglio di esperienze frutto della messa a sistema delle attività svolte dagli operatori del settore presenti sul territorio: dalle proposte più tradizionali come la passeggiata, alla scoperta delle curiosità del centro storico, dai percorsi aromatici in collina alle escursioni guidate – trekking, mtb e e.bike – ai tour gourmet tra le antiche botteghe e le aziende agricole dell'entroterra, passando per lo snorkling, il sup, la pesca sportiva, i tour in barca a vela, con un occhio al wellness con la ginnastica all'alba e al tramonto al mare. Sarà possibile esplorare il territorio in una maniera inedita e personale, attraverso attività dal forte impatto emotivo.

Punto di atterraggio delle esperienze organizzate per l'estate 2021 è la landing page

www.bonus.visitpietraligure.it oltre che il magazine in formato digitale e cartaceo che avrà il compito di raccontare al turista le infinite esperiezne che il territorio pietrese è capace di offrire.

Fulcro del progetto sarà l’ “Experience Point”, posizionato in piazza Vittorio Emanuele II e gestito dal competente personale dell'”Ufficio informazioni turistiche” comunale. Sarà una vera e propria porta d'accesso al territorio, che permetterà di approfondire l'offerta turistica pietrese e a cui ci si potrà rivolgere per la prenotazione dei tour, che saranno organizzati nel rispetto delle prescrizioni anti covid.

Strumento essenziale, a completamento e supporto dell'intera iniziativa, sarà anche il “Tourist Box”, il nuovo accattivante cofanetto contenente quattro utili guide in formato tascabile, con mappe illustrate, avventure di mare, urban trails, itinerari trekking, ricette della tradizione, percorsi enogastronomici e tanti altri consigli di viaggi.