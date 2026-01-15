Alassio, la stazione si rifà il look: in partenza lavori di restyling per 800mila euro

Alla stazione ferroviaria di Alassio sono stati avviati gli interventi di restyling che interesseranno la pensilina del primo marciapiede, quella sul fronte della stazione, oltre alla ripavimentazione del primo marciapiede e al rifacimento della segnaletica. Nella giornata di oggi, giovedì 15 gennaio, è iniziata la predisposizione del cantiere; i lavori veri e propri partiranno dalla prossima settimana.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 800mila euro, rientra nel piano di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana e punta a migliorare sicurezza, funzionalità e decoro dello scalo alassino. Il cronoprogramma prevede il completamento delle opere entro il mese di maggio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, Rfi ha introdotto modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Ventimiglia–Genova Brignole. In particolare, il treno regionale veloce RV 3359 è cancellato nella tratta da Alassio ad Albenga. La corsa avrà origine direttamente dalla stazione di Albenga, con partenza alle ore 7.