Finalese | 15 gennaio 2026, 17:26

Aib Protezione Civile di Finale, rinnovato il Consiglio Direttivo: Christian Griffo al terzo mandato da presidente, rinnovate le cariche

Molte le conferme, qualche nuovo ingresso tra i consiglieri

Continuità e rinnovato impegno per la sezione di Finale Ligure dell’AIB Protezione Civile che, negli scorsi giorni, ha svolto le elezioni e tenuto già il primo Consiglio Direttivo del nuovo corso.

L’associazione anche per il prossimo triennio sarà guidata da Christian Griffo, già alla presidenza nei due mandati precedenti, con al fianco una squadra che unisce esperienza e radicamento nel territorio mantenendo diversi incarichi anche nella nuova consiliatura.

Accanto al presidente Griffo, nel ruolo di vicepresidente, è stato nominato Paolo Veirano, volontario di lungo corso e figura molto nota all’interno dell’associazione. La gestione amministrativa sarà invece affidata a Mauro Griffo, che ricoprirà l’incarico di segretario e tesoriere.

Il nuovo Consiglio Direttivo avrà il compito di proseguire sulla strada dell’impegno sempre profuso con esemplare dedizione in questi anni, ampiamente inserito nella quotidiana opera di volontariato svolta sul territorio finalese. Per questo, a supportare le precedenti cariche, vi saranno i consiglieri Francesca Chemel, Giovanni Bolla, Paolo Manca e Ornella Parodi.

Mattia Pastorino

