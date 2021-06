Valorizzazione di geositi e itinerari tematici: siglata la convenzione Regione-Distav

Approvato oggi in Giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore ai Parchi e alla Promozione Territoriale Alessandro Piana, lo schema di Accordo tra Regione Liguria e l’Università di Genova DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita) per la definizione catastale dei geositi presenti in Liguria.

Sono tutte aree di particolare interesse geologico, inteso nel senso più ampio, quindi anche geomorfologico, idrogeologico e speleologico. Tali siti verranno inseriti nella banca dati del Repertorio Nazionale dei Geositi, assumendo così un rilievo nazionale e internazionale.

“Un’operazione di aggiornamento e classificazione – spiega l’assessore Alessandro Piana – che vedrà la piena collaborazione della Regione per l’individuazione, la valorizzazione e la tutela dei geositi coronate dalla pubblicazione di un Atlante regionale. Verranno inoltre individuati diversi itinerari tematici, per sostenere un turismo dedicato con proposte di alta qualità”. L’Accordo ha durata di 36 mesi.