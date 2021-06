Albenga, Silvana Ansaldo: "Si va in scena il 29 agosto con un’opera dedicata a chi ha voglia di ricominciare, pensando anche allo svago"

“Il Teatro porta sempre un messaggio e trasmette emozioni, per questo, nonostante tutto, deve andare avanti”.

Silvana Ansaldo sceneggiatrice e regista, firma legata alla compagnia teatrale ‘Quelli del Mercoledì’, è molto determinata ed è passata direttamente ai fatti.

Dopo il lungo periodo di chiusure a causa della pandemia, che ha penalizzato particolarmente il settore dello spettacolo, la Ansaldo è pronta per portare in scena il 29 agosto una sua nuova opera teatrale.

“Sarà una rappresentazione ambientata negli anni venti. Mi sono ispirata a quel periodo, perché nel dopoguerra, in seguito ad anni bui, tutti avevano bisogno e voglia di tornare a vivere e divertirsi – racconta la regista – Un po’ come adesso. Ora siamo in una fase delicata. Combattiamo un nemico invisibile, che ci ha tolto tanto e tutti avvertiamo la necessità di ricominciare, guardare avanti e pensare anche allo svago, proprio come negli anni ruggenti”.

Un’opera con testi inediti, musica e ‘charleston’, che coinvolgerà un’artista rinomata a livello nazionale e diverse realtà teatrali, oltre ovviamente alla compagnia ‘Quelli del Mercoledì’.

La regista albenganese, in tanti anni di attività, ha messo in scena opere di grande qualità, capaci di far sorridere il pubblico, stimolare riflessioni e far ammirare il bello.

Nel corso della primavera 2020, ideò con successo il progetto teatrale ‘Creatività insieme al tempo del Coronavirus. Anno 2020’, affinché la bellezza della parola, della musica, delle emozioni e della creatività non si spegnesse in attesa di tempi migliori.

Coinvolgendo artisti diversi e di diversa provenienza, oltre a quelli del suo gruppo, accomunati dal desiderio di mantenere vivo il teatro, realizzò con il loro contributo e con il supporto tecnico di Ermanno Carabba degli splendidi video, poi condivisi sul web. In particolare il video intitolato “Arrivederci Roma”, con la partecipazione straordinaria del grande Stefano Masciarelli, accanto a Giulia Isnardi, raggiunse un ottimo numero di visualizzazioni.

Ora, non resta che attendere il 29 agosto per vedere in scena la sua nuova opera.