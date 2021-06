Pronti per un'estate "fantasmagorica" con il nuovo libro di di Luca Valentini

A distanza di due anni da “C’era una volta in Liguria…” il primo luglio uscirà in tutta Italia il nuovo saggio di Luca Valentini “Fantasmi – Oltre il confine della vita” (Atene Edizioni).

“E’ possibile spiegare alcuni presunti fenomeni soprannaturali attraverso il metodo scientifico? I cosiddetti “fantasmi” appartengono soltanto al mondo della favole come siamo abituati a credere, oppure esiste la possibilità che si tratti di qualcosa di più “concreto”? E se così fosse, quali sono gli strumenti di cui disponiamo per poterne accertare l’esatta natura?”

Il nuovo libro dello studioso ligure attraverso un’indagine rigorosa dai risvolti sorprendenti e spesso rivelatori, trasporta il lettore all’interno del controverso mondo del paranormale popolato da credenti, scettici, mistici, veggenti e cacciatori di fantasmi nel tentativo di far luce su alcuni dei molti aspetti oscuri ed enigmatici che lo pervadono proponendo una visione innovativa e alternativa a buona parte dei luoghi comuni che spesso emergono trattando questo genere di argomenti.

Dal movimento spiritista, ai grandi personaggi storici che ne fecero parte a cavallo tra il XIX° e il XX° secolo come Victor Hugo, Conan Doyle, Camille Flammarion, Antonio Fogazzaro e tanti altri, fino alla controversa figura del medium, passando per le moderne tecniche di indagine paranormale come la transcomunicazione strumentale video o la psicofonia, e le più avanzate teorie offerte dalla fisica quantistica allo scopo di tentare di spiegare scientificamente la natura di spiriti e manifestazioni preternaturali.

Un viaggio affascinante e coinvolgente “oltre il confine della vita” affrontato con l’aiuto dei più moderni strumenti culturali e tecnologici disponibili oggi al quale sarà possibile prendere parte anche direttamente grazie al lungo tour di presentazioni che inizierà contestualmente all’uscita del libro il primo luglio da Loano per proseguire il 10 ad Alassio, l’11 ad Andora, il 14 a Laigueglia, il 18 a Ospedaletti, il 20 ad Albenga, il 24 a Diano Marina, il 31 a Imperia e, in seguito, in molte altre località della Liguria prima di trasferirsi dal mese di settembre in Lombardia, Piemonte e nel resto d’Italia. E’ possibile scoprire tutte le date e le novità visitando la pagina facebook già attiva dedicata al libro “Fantasmi”.

L'autore

Luca Valentini, classe 1970, vive e lavora in Liguria dividendo il suo tempo tra gli studi, le attività artistiche e la professione di conduttore radiofonico, divulgatore, saggista, organizzatore di eventi e presentatore. Da anni svolge ricerche legate alla storia, le tradizioni e gli enigmi a livello locale e nazionale. Partecipa abitualmente a dibattiti e incontri ed organizza e promuove ogni anno i “Convegni sul Mistero” ad Albenga (SV). Nel 2019 ha creato “Mare d’Inchiostro”, il primo tour letterario della Liguria.

Spesso ospite di vari programmi radiofonici, televisivi e sul Web, cura l’organizzazione e la direzione artistica di dozzine di eventi e manifestazioni. Fa parte del Comitato di Ricerca scientifica dell’Accademia di Studi Templari del Principato di Monaco (FR) e del movimento Alie Amazon Alba. Ha scritto per diverse riviste e testate online e cartacee, tra cui il bimestrale nazionale “Misteri” occupandosi di cultura, enigmi e spettacolo. Attualmente conduce il programma “OnAir” sull’emittente regionale ligure Radio 104. Per Atene Edizioni ha pubblicato i saggi “Misteri di Liguria” (2017), “Il Cinque per Cento” (2018) e “C’era una volta in Liguria…” (2019).