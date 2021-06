Albenga, il 25 giugno presentazione del libro "Cronache di Vadino Storia, Leggende ed Attualità ad Ovest del Centa"

Il prossimo 25 giugno, alle ore 18 presso il Chiostro dell’ex convento di San Bernardino a Vadino, sarà presentato il libro “Cronache di Vadino Storia, Leggende ed Attualità ad Ovest del Centa”, ed. del Delfino Moro.

Tale pubblicazione tenta di raccogliere una grande mole di dati storiografici riguardanti l’antica Albingaunum ed il suburbio di Vadinum, tutti condensati nel volume che ha come intento la valorizzazione della zona e soprattutto la volontà di riconoscere in essa una identità storica, archeologica e più in generale, culturale.

Il fine dell’opera si configura anche e soprattutto nella maggiore e più positiva considerazione di Vadino, sia nella storia sia pure nell’attualità, come area altamente viva e vitale per Albenga e che dunque può vantare un grande passato.

L’incontro, sopra specificato, aperto a tutti vedrà la presenza dell’autore, Nicolò Staricco e del Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis; medierà la presentazione, Gerry Delfino.