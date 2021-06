La salvaguardia dei mari passa dal fiume: il progetto "Sfuso Diffuso" per la pulizia dei torrenti del finalese

La salvaguardia dei mari e dei litorali dai rifiuti non consiste nella semplice pulizia sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti, ma parte da ben più lontano, ossia dai fiumi e torrenti che dall'entroterra riversano non solo l'acqua in mare, ma anche sporcizia.

Nasce da questa visione ampia del problema l'iniziativa del progetto già vincitore del Bando Giovani per i Giovani della Fondazione Compagnia di San Paolo "Sfuso Diffuso" per la valorizzazione della vallata in un'ottica di eco-sostenibilità diffusa, che domenica 27 giugno promuoverà un pomeriggio di raccolta rifiuti in collaborazione con 9 associazioni locali e con il patrocinio dei Comuni di Calice, Finale, Rialto, Orco Feglino e Quiliano.

L'iniziativa è organizzata in occasione di Slowfish2021: "Si tratta di un passo fondamentale nella tutela ambientale del mare e del litorale - raccontano i ragazzi del progetto - e consiste nel prendersi cura dei letti dei fiumi, partendo da monte, dalle valli dell'entroterra e dalla raccolta e monitoraggio di quello che #passadalfiume".

L'evento, accolto con entusiasmo dai Comuni e dalle Comunità locali, fa parte di un percorso di "prevenzione ecologica" che andrà avanti fino a marzo 2023. Grazie a incontri, conferenze, laboratori, passeggiate e giornate di raccolta, le comunità sono coinvolte nel vivo della tutela ambientale e nella conversione ecologia del paese in cui vivono, obiettivo principale di Sfuso Diffuso, condiviso anche dalle associazioni partecipanti alla giornata "Passa dal Fiume!".

L'evento si svolgerà in contemporanea nei diversi Comuni coinvolti dalle ore 17 alle ore 20, con eccezione del Comune di Feglino dove l'orario di inizio dell'iniziativa è anticipato alle ore 15. La raccolta è organizzata grazie alle diverse associazioni locali: Plastic Free Liguria, Legambiente Liguria, Legambiente Savona, Slow Food Condotta del Savonese, I Garosci de Pia, CEA Centro Educazione Ambientale Finale Natura, Associazione Volontari Feglinese, A.N.P.I. sezione "Carlo Durante", Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Orco Feglino, Gruppo "Quelli che il Catechismo lo fanno a Feglino".

I punti di ritrovo saranno: per Finalpia e Calvisio alle 17 presso la chiesa Calvisio, raccolta consigliata solo a maggiorenni; per Calice e Rialto sempre alle 17 in piazza Cesio e anche in questo caso la raccolta è consigliata solo ai maggiorenni; Orco Feglino appuntamento anticipato come detto alle ore 15 in piazza delle Contrade; e infine a Quiliano alle ore 17 in località San Pietro in Carpignano.

La giornata sarà organizzata nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti, è preferibile la conferma di partecipazione. Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina e di guanti per la raccolta dei rifiuti, è suggerito abbigliamento sportivo.