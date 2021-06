Salvaguardare il mare partendo dai fiumi: oltre 7 quintali di rifiuti raccolti da "Sfuso Diffuso"

Oltre 7 quintali di rifiuti di vario genere, in particolare ingombranti di ogni sorta e plastiche varie, raccolte da 81 volontari coordinati da 10 associazioni di 5 Comuni diversi, dal comprensorio finalese fino a Quiliano.

Imponenti i numeri dell'iniziativa #Passadalfiume, promossa dal progetto "Sfuso Diffuso" di Calice con un duplice obbiettivo: quello di ripulire i corsi d'acqua che un domani, quando la portata si farà sempre più consistente, trasporteranno con sé verso il mare non solo elementi naturali come canne e sassi ma pure i rifiuti, e quello non secondario di sensibilizzare i partecipanti e non. Il tutto per comprendere, anche toccando con mano, come una salvaguardia efficace dei mari non passi solo per la pulizia delle coste.

L'iniziativa, patrocinata dalle amministrazioni di Calice, Finale, Orco Feglino, Rialto e Quiliano e organizzata in corrispondenza dello Slowfish2021 ha visto così i volontari attivarsi lontano dalle affollate spiagge del fine settimana privilegiando le zone dell’entroterra secondo l’idea che il monitoraggio e la raccolta a monte sia un passo fondamentale nella tutela ambientale del litorale.

Propositivi, sensibili e coinvolti. Così i partecipanti hanno messo in campo un percorso di "prevenzione ecologica" diffusa che andrà avanti fino al prossimo marzo 2023 e che ha visto crearsi tra i diversi punti di raccolta una forte energia condivisa nel segno della sinergia di intenti. Arricchita da buone dosi di positività ed entusiasmo contagiose anche sul web con diversi partecipanti a distanza connessi sulle pagine social delle diverse associazioni per seguire l’andamento dell’evento.

A spiccare nei numeri l'appuntamento organizzato a Orco Feglino, il quale ha potuto vantare la presenza di ben 44 partecipanti, molti dei quali giovanissimi "reclutati" dal gruppo "Quelli che il Catechismo lo fanno a Feglino" e dall'Associazione Volontari Feglinese con l'ausilio del gruppo alpini e della sezione AIB locale. In totale sono stati raccolti 421 kg di rifiuti, con un’altissima percentuale di ingombranti (330 kg), una buona percentuale di indifferenziata (80 kg), 8 kg di plastica e 3 di vetro.

Nei comuni di Calice Ligure e Rialto, dove il progetto promotore ha le sue radici più forti, sono stati coinvolti più di 17 volontari che hanno raccolto quasi 134 kg di rifiuti dispersi in natura, di cui 97 kg di rifiuti ingombranti, una maggioranza di rifiuto indifferenziato (19 kg) e una pari quantità di plastica e vetro (9kg).