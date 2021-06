Vaccini, la Commissione Europea risponde a Molinaro (Cosseria): "Accesso equo e a costi abbordabili"

Un bel messaggio per i primi cittadini delle piccole realtà a non demordere e far sentire la propria voce anche nelle alte sedi arriva da Cosseria.

Nel mese di marzo il sindaco Roberto Molinaro aveva scritto alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen una lettera (QUI) in cui si chiedeva, in sostanza, di affrettare a livello continentale le procedure sui vaccini senza essere costretti a sottostare "ai diktat dei colossi farmaceutici".

Nelle scorse ore, forse anche inattesa viste le tempistiche non propriamente celeri, è giunta la risposta da parte del massimo organismo di governo europeo per mano del delegato della presidente, Kurt Vandenberghe che, ringraziando "per l'apprezzamento espresso riguardo all'impegno che la Commissione europea ha finora profuso e che non sarebbe stato possibile senza il sostegno degli Stati membri e delle rispettive autorità regionali" ha espresso la posizione attuale dell'ente.