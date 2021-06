Tovo in lutto per la scomparsa di Nicolò "Lino" Centino

Lutto a Tovo San Giacomo per la scomparsa, all'età di 86 anni, di Nicolò "Lino" Centino.

Lo ricorda così il sindaco del paese, Alessandro Oddo: "La scomparsa dì Nicolò Lino Centino mi rattrista moltissimo anche perché era un caro amico - le parole del primo cittadino - Era un grande lavoratore, sempre indaffarato e finché il fisico lo aveva retto lo si poteva incontrare nel suo magazzino di via Roma a sistemare il verde ornamentale dell’azienda agricola. Da giovane inoltre aveva reso onore al nostro paese anche come giocatore di calcio e di pallapugno. L’ultima volta che l’ho incontrato di persona è stato lo scorso Natale. Andai a casa sua a fargli gli auguri e nonostante la malattia lo avesse debilitato e quasi chiuso in casa, anche allora mi colpì la sua grande ironia e la sua unica capacità di fare battute spiazzanti".

"Infatti - continua Oddo - nell’incontrarlo nella sua camera da letto, avendolo sempre visto energico e indaffarato, ci rimasi male e sicuramente la mia reazione venne percepita. Ebbene, con due battute fulminanti sulla sua situazione, Lino sciolse ogni imbarazzo e rese la chiacchierata gradevole e divertente come sempre. Porgo un sincero e grande abbraccio alla moglie Franca, ai figli Marisa e Beppe e agli amati nipoti. Buon vento Lino".

Il funerale sarà celebrato sabato 26 Giugno, alle ore 10, nella Parrocchia di San Giacomo. Il Santo Rosario sarà invece recitato venerdì 25 giugno, alle ore 19.30, nella Cappella di San Martino in Tovo.

Lino Centino lascia la moglie Franca, figli Marisa e Giuseppe, il genero Claudio, i nipoti Elisa e Andrea, la cara Monica oltre ai parenti tutti.