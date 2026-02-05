Accoltellamento per gelosia in Darsena, condannato 24enne a 6 anni e 4 mesi

6 anni e 4 mesi. Questa la sentenza di condanna con il rito abbreviato del Gip Emilio Fois nei confronti del 24enne che nel giugno del 2025 aveva accoltellato un 27enne per motivi di gelosia in Darsena.

Un equipaggio della squadra volante della polizia era intervenuto in Piazza Mameli il 26 giugno scorso per la segnalazione della vittima che si era accasciata a terra dopo essere stata ferito da un’arma da taglio.

Il 27enne si era trascinato in compagnia di altre tre persone dalla zona in cui era stato colpito fino al centro. Poi era partita la chiamata al 118 ed era stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le conseguenti attività investigative avviate dalla squadra mobile, anche tramite la visione di telecamere di videosorveglianza cittadina, avevano consentito in poche ore di identificare l’aggressore e avevano potuto appurare che quest’ultimo, incontrando casualmente in Darsena la vittima, dopo un litigio scaturito per futili motivi, l’aveva colpita con due fendenti alla schiena.

Era emerso inoltre che per pregressi rapporti e questioni di gelosia, la stessa vittima era già stata recentemente aggredita dallo stesso autore. In quella precedente occasione, colpendolo con un bastone, gli aveva fratturato un braccio, ma l’episodio non era stato denunciato alle forze dell’ordine. A seguito delle attività di indagine, il 24enne aveva ammesso poi le proprie responsabilità.



I poliziotti lo avevano rintracciato in un’abitazione ed era stato in arresto con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Alla pena di 6 anni e quattro si aggiunge una precedente condanna di un anno e sei mesi.per maltrattamenti.