Finalborgo, il primo sabato d'estate riporta con sé la "Notte Romantica"

Sarà un sabato all'insegna del romanticismo il primo dell'estate di Finalborgo, dove il 26 giugno tornerà per la sua sesta edizione la "Notte Romantica", l'iniziativa promossa dall'associazione de "I Borghi più belli d'Italia" giunta alla sua sesta edizione.

Un'edizione dedicata all'amore per l'arte, di cui i borghi sono pregni e per cui non rappresenta affatto un'eccezione quello finalese. Tutt'altro.

Al centro dell'evento vi saranno infatti le bellezze dell'arte architettonica delle diverse epoche, dal medievale complesso di Santa Caterina fino all'ottocentesco e appena rinnovato teatro Aycardi, dove sarà protagonista una delle più alte e apprezzate forme d'arte: la musica.

Il programma sarà suddiviso in tre parti corrispondenti ad altrettante affascinanti location. Al Teatro Aycardi si esibiranno li allievi dell'Accademia Musicale del Finale dalle 18 coi docenti Gianmaria Toscano al pianoforte, Nicoletta Santacroce alla chitarra, mentre Luca Soi, Massimiliano Patetta, Martina e Carola Romano agli archi. Dalle 18.30 invece, presso la Sala delle Capriate del Complesso Monumentale di Santa Caterina i giovani pianisti dell'associazione "Ateneum" si cimenteranno con le opere di Bach, Hendel e Chopin. Saranno infine tre gli spettacoli realizzati dall'associazione Baba Jaga presso la fortezza di San Giovanni, a partire dalle 19 (in questo caso la prenotazione, visto il contingentamento degli accessi è obbligatorio al sito del Teatro delle Udiene).

Una rassegna dal programma "ricco ed interessante" lo definisce l'associazione Finalborgo.it che come ogni anno curerà l'organizzazione dell'evento negli spazi che il Comune di Finale, aderendo all'iniziativa in ambito nazionale, ha concesso per l'occasione.

"Ci siamo presi carico molto volentieri di tutto ciò coinvolgendo le scuole di musica coi loro insegnanti e i loro studenti traducendo in una manifestazione l'energia che crea la collaborazione tra diverse entità, per tornare insieme a respirare l'atmosfera incantata e unica che una serata come questa crea" continuano dall'associazione.

Infatti, proseguono, "Finalborgo si presta perfettamente ad essere contenitore artistico, culturale, di bellezze. Perciò vi invitiamo a partecipare numerosi: per assaporare performance di musica classica e di teatro di spessore in alcuni luoghi veramente suggestivi: tutto ciò che cerca chi pratica un turismo culturale".