Giornata Nazionale delle Pro Loco: saranno 18 quelle savonesi aderenti alla manifestazione

In tutta Italia fervono i preparativi per la "Giornata Nazionale delle Pro Loco" che da quest'anno sarà sempre un appuntamento fisso alla seconda domenica di luglio.

Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, con molte restrizioni da parte di diversi comuni che a causa della pandemia hanno scelto la via della prudenza e delle difficoltà economiche che al secondo anno senza incassi vede molte pro loco in seria difficoltà, i volontari non vogliono mancare a questo appuntamento teso a promuovere il loro territorio.

L'evento sarà promosso in tutta Italia con un manifesto che porterà lo stesso logo, gli stessi colori e la stessa grafica. Nella nostra Liguria ben 45 Pro Loco hanno aderito alla manifestazione e la provincia di Savona sarà presente con: Andora, Arnasco, Boissano, Calice Ligure/Carbuta, Cengio, Dego, Erli, Garlenda, Gorra e Olle di Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Mioglia, Plodio, Quiliano, Stellanello, Tovo San Giacomo, Urbe e Vendone.

L'11 luglio, data nella quale si svolgerà l'evento, sarà in tutta Italia un momento di unità nazionale con uomini e donne di oltre 6mila Pro Loco italiane e un'occasione per celebrare assieme il volontariato che è il DNA delle Pro Loco

Le Pro Loco, espressione autentica della nostra cultura, delle nostre tradizioni e delle nostre attività, in questo giorno, come è loro costume, in collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni del luogo si attiveranno per promuovere il loro territorio.