Street Academy ad Albissola: l'evento in programma il prossimo 28 giugno

Lunedì 28 giugno ad Albissola Marina davanti alla spiaggia libera La Flaca verrà presentato per la prima volta il progetto di una Street Academy, in cui gli street master delle discipline "da strada" si esibiranno in un open day unico.

L'evento unirà speech e intrattenimento, educazione e wow effect, in uno show multidisciplinare di tutte le skills e i trends più avanzati del mondo street, offrendo a partecipanti e pubblico delle masterclass esperienziali.

Street is Culture, grazie al contributo e al patrocinio del comune di Albissola Marina, ed in particolare della consigliera Annamaria Pomarici che da subito ha capito e colto l’importanza non solo sportiva, ma anche sociale di queste discipline, vuole essere un veicolo educativo, rivolto in particolar modo ai giovanissimi che più di tutti hanno sofferto questo lungo lockdown senza la possibilità di sfogarsi all’aria aperta.

"Street is Culture è energia pulita, travolgente e inarrestabile, che prende vita dalla strada e ridisegna una next city, facendo uscire le periferie dall'ombra e illuminando di nuova luce luoghi e persone. Un'energia che invade la città e con cui vogliamo trasformare le vite di studenti e genitori attraverso la diffusione capillare nelle scuole e nelle università delle discipline urbane" spiega la consigliera Pomarici.

"Parkour, b-boying (breakdance), graffiti, dj, skateboard e BMX si mettono a disposizione come veicolo di crescita personale e sociale nello spazio urbano, allenando i nostri allievi alla perseveranza, trasmettendo un nuovo esempio di educazione e modello di energia psico-fisica con cui realizzare le proprie passioni e raggiungere i propri obiettivi - conclude - Durante l'evento, arricchito da show coreografici ed esibizioni, verrà presentato il progetto della Next Street Academy, spiegato dagli stessi street master che da lunedì 5 luglio daranno il via ai corsi estivi a cui tutti possono iscriversi".

Programma

A partire dalle ore 16 inizieranno le presentazioni delle discipline urbane in contemporanea con le seguenti modalità: 5’’ presentazione della disciplina + 15’’ di laboratorio esperienziale + 5’’ di Street Show. Il programma si ripeterà fino alle ore 20 così da proporre più opportunità durante la giornata ai laboratori interessati per ogni disciplina.

L’intero evento sarà accompagnato dal sound di dj Luconbass. Inoltre saranno presenti: Alessio Fanari - Parkour; Francesco Ferro - Skateboard; Simone Sclavo - BMX; Luca Albertazzi - Djing; Giovanni Oggero - Hip Hop; Street is Culture Associazione Sportiva Dilettantistica.