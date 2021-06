Savona, operativa in Corso Ricci la nuova sede della Croce Oro di Albissola Marina (FOTO E VIDEO)

Era stata inaugurata, come già anticipato dalla nostra redazione, lo scorso 2 maggio la sede e da questa mattina il servizio della Croce Oro di Albissola Marina è attivo anche a Savona.

Quindi non solo la Croce Bianca e la Rossa opereranno a servizio della cittadinanza nel comune capoluogo ma anche la pubblica assistenza albissolese che ha così la sua base di partenza in corso Ricci 16. ma da oggi anche la Croce Oro di Albissola Marina.

“Già da Albissola eravamo spesso portati a operare su Savona. Per questo motivo apriremo oltre Letimbro per garantire tutto il nostro supporto alle consorelle delle pubbliche assistenze savonesi in questo periodo così impegnativo per tutti” aveva dichiarato il presidente Alessio Salis.

“Oggi, tra Savona e Albissola la Croce d’Oro compie mediamente ogni anno circa ottomila servizi, non solo legati alle urgenze ma a tutte le tipologie di supporto che caratterizzano le nostre attività” aveva proseguito Salis.