A Savona arriva una terza pubblica assistenza: inaugurata la nuova sede in corso Ricci della Croce Oro di Albissola

Non solo la Croce Bianca e Rossa a Savona ma da oggi anche la Croce Oro di Albissola Marina.

Questa mattina con una cerimonia breve, semplice e sobria, come le regole di contenimento del Covid-19 vogliono, è stata inaugurata la sezione savonese, in corso Ricci 16, della pubblica assistenza albissolese, operativa proprio da quest’oggi.

Esprime la propria soddisfazione, per questo importante traguardo, il presidente della Croce d’Oro Albissola Marina Alessio Salis: “Già da Albissola eravamo spesso portati a operare su Savona. Per questo motivo apriremo oltre Letimbro per garantire tutto il nostro supporto alle consorelle delle pubbliche assistenze savonesi in questo periodo così impegnativo per tutti”.

“Oggi, tra Savona e Albissola la Croce d’Oro compie mediamente ogni anno circa ottomila servizi, non solo legati alle urgenze ma a tutte le tipologie di supporto che caratterizzano le nostre attività” ha proseguito Salis.

Alla cerimonia hanno partecipato oltre ai militi anche il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore Maurizio Scaramuzza, il sindaco e vice sindaco di Albissola Gianluca Nasuti e Nicoletta Negro, il vicepresidente Anpas Liguria Diego Marrese. La benedizione delle ambulanze e della sede è stata effettuata da don Riccardo Di Gennaro, parroco di San Giuseppe a Savona.