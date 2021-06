Tpl Linea, dal 3 luglio in vigore l'orario estivo al motto "Viaggiare in sicurezza"

Tpl Linea avvisa l’utenza e la clientela che dal prossimo sabato 3 luglio 2021 entreranno in vigore gli orari estivi.

Cambia, quindi, la programmazione del trasporto pubblico locale nel savonese. Tutti gli orari aggiornati sono consultabili sul sito aziendale (CLICCA QUI).

Gli orari estivi resteranno in vigore fino alla metà di settembre (con l'inizio delle scuole).

Sul fronte dei posti disponibili per il parco mezzi di Tpl Linea in servizio, in relazione alle disposizioni anti-Covid e all’ordinanza regionale sul trasporto pubblico locale per la zona bianca in Liguria, l’azienda savonese ricorda la capienza massima fino all’80%, con l’obbligo di indossare la mascherina a bordo.

“Viaggiare in sicurezza” è infatti ancora il motto di questa estate 2021, nella quale non mancheranno controlli e verifiche a tappeto anche sui titoli di viaggio.