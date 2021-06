Vaccini, Toti lancia l'open day Pfizer anticipando i richiami: si parte con l'Asl 2

Giovanni Toti lancia l'open day Pfizer e Moderna. Tutti i liguri che vorranno vaccinarsi con un vaccino 'freeze' potranno farlo senza appuntamento: si inizierà da domani mattina alle 9 in via sperimentale al palacrociere di Savona. A seguire gli appuntamenti per le altre Asl regionali: sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18, e i richiami avverranno entro 21 giorni, e nn 42, come previsto attualmente.

Il presidente della Regione vuole dare una spinta alla campagna vaccinale che nelle ultime settimane ha registrato un netto calo, sia per l'impossibilità di utilizzare le dosi di Astrazeneca e Jonhson sugli under 60, che per il timore dei cittadini di non poter fare la seconda dose in vacanza. Anticipando i tempi del richiamo, Toti spera che chi ha prenotato le ferie ad agosto, non rischiando di rimanere senza seconda dose, possa sentirsi più incentivato a vaccinarsi.



Il presidente della Regione in conferenza stampa ha annunciato che quello di sabato e domenica potrebbe non essere l'unico open day, ma dipenderà dal 'successo' dell'iniziativa.



In provincia di Imperia ci si potrà vaccinare sabato e domenica dalle 8 alle 18 al palasalute di Imperia e a Taggia. In Asl3 ci si potrà vaccinare alla fiera del mare di Genova sabato dalle 13 alle 18 e domenica dalle 8 alle 13. In Asl4 sarà possile vaccinarsi dalle 8 alle 18 all'hub di Chiavari. In Asl5 infine ci si potrà vaccinare all'hub di Spezia e all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana dalle 8 alle 18.

In Asl 2 dunque da domani mattina alle 9 sarà possibile essere vaccinati con Pfizer presentandosi già da domani e fino a domenica. “Sarà un esperimento pilota – spiega il governatore – Lo useremo per capire a quanto ammonta la richiesta”.

Una comunicazione quella effettuata dal presidente della Liguria che avviene nel giorno in cui si registrano zero nuovi casi positivi nella nostra regione e zero decessi.

“Un dato da sottolineare – commenta Toti - nel giorno in cui all’esterno è stato abolito l’uso della mascherina. Altri dati confermano il trend in discesa: sono 23 i pazienti ricoverati in regione, senza nessun nuovo ospedalizzato rispetto al giorno prima; scendono anche gli isolati domiciliari, mentre continua la campagna vaccinale. Sono ormai 1.304.057 le dosi somministrate su 1.433.693 vaccini consegnati, siamo al 91% del somministrato sul consegnato, ovviamente incide un pò il rallentamento dei vaccini AstraZeneca e Johnson, orma utilizzati su una serie limitati di casistiche. E c’è una qualche difficoltà a consumarle. E’ stata rilevata e l’abbiamo anche dichiarato, una diminuzione delle prenotazioni. Per questo abbiamo pensato a una misura straordinaria”.

Domani il presidente Toti presenterà anche l’accordo sui vaccini con il Piemonte che inizierà dal 1 luglio. Toti ha inoltre preannunciato la possibilità di siglare ulteriori accordi sulle vaccinazioni per i turisti, sulla base delle richieste.

“Approfondiremo questa possibilità nelle prossime ore con la Lombardia – ha concluso Toti – mi sono infatti sentito con il presidente Fontana. E lo faremo anche con altre regioni, se richiesto”.