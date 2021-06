A10, ha riaperto alle 7 circa il tratto compreso tra Aeroporto e Pra’ verso Savona

Sull'autostrada A10 Genova-Savona il tratto compreso tra Aeroporto e Pra’ verso Savona ha riaperto alle 7 circa, per consentire il termine degli interventi in corso dalla notte all'interno delle gallerie nel tratto.

Attualmente i veicoli transitano su una corsia, per una riduzione di carreggiata installata per effettuare la rimozione di uno dei mezzi di elevazione, impiegati nelle attività di ispezione, che nella notte ha subito un guasto.



In alternativa agli utenti che da Genova sono diretti verso Ponente si consiglia di uscire ad Aeroporto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Pra’.