Albisola, disavanzo di più di due milioni nel bilancio comunale. Assessore Brizzo: "Non c'è da allertare la cittadinanza, non ci saranno aumenti delle tasse"

Le casse del comune di Albisola Superiore sono in difficoltà. Questo è quanto è emerso nel consiglio comunale di ieri nel quale l'amministrazione ha annunciato di aver aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Nel bilancio sarebbe presente un disavanzo di circa 2 milioni e 337mila euro, che con i fondi vincolati si stanzia sul milione di euro.

"Abbiamo difficolta quest'anno, infatti avevamo tanti residui non prescritti molto vecchi, attivi e passivi e abbiamo deciso di andare a stralciarli tutti - spiega l'assessore al bilancio Sara Brizzo - da qui a 90 giorni andremo a proporre un piano di riequilibrio e dovremo ripianare in una decina di anni, salvo entrate straordinarie".

La preoccupazione degli albisolesi però potrebbe farsi sentire, con un bilancio in crisi, gli aumenti delle tasse potrebbe essere una soluzione per rientrare dagli ammanchi.

"Non c'è da allertare la cittadinanza, rispetto a quelle che sono le imposte non ci saranno aumenti, gli albisolesi possono stare tranquilli" continua Sara Brizzo.

Dito puntato però della minoranza: "L'amministrazione conta di ripianare con la vendita dell'ex scuole ma rimane il fatto che per anni hanno governato non controllando questa situazione. Sono 12 anni che amministrano loro (dal 2009 al 2019 con Franco Orsi poi con Maurizio Garbarini) e dal 2014 in avanti questi problemi ci sono sempre stati" dice il capogruppo di Passione in Comune Marino Baccino.

"Non abbiamo votato perché sono anni che abbiamo evidenziato questa situazione. La cifra ottenuta dalla vendita dell'ex aree scolastiche doveva servire per investire sulle infrastrutture, i marciapiedi, la pulizia, invece così facendo mancheranno alla città - conclude Baccino - Tirano ora il freno d'emergenza sennò si va nel baratro".