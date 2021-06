Coronavirus, Toti: “Dal 1° luglio operativo l'accordo Liguria-Piemonte per la vaccinazione dei turisti”

“Da domani le piattaforme informatiche di Liguria e Piemonte per la gestione dei vaccini consentiranno ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di prenotare in modo semplice e veloce la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura. E sempre da domani saranno operative le raccomandazioni di Alisa per consentire l’accesso in sicurezza nelle strutture ospedaliere ai visitatori muniti di Green Pass. Credo che siano due segnali importanti di ripartenza, per garantire da un lato la prosecuzione della campagna vaccinale, unico strumento per sconfiggere definitivamente il Covid, e, dall’altro, ai pazienti ricoverati di avere vicino I propri affetti”.



Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, che aggiunge: “La reciprocità vaccinale con il Piemonte si prolungherà per tutto il periodo estivo fino all’inizio delle scuole e vedrà coinvolti 11 hub vaccinali in tutta la Liguria di cui 6 in ASL 1, 2 in Asl 2 e 1 in ASL 3, Asl4 e Asl5”.

Per quanto riguarda i dati sull’emergenza sanitaria, “la pressione sugli ospedali è stabile – prosegue Toti - con 26 pazienti ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva. Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare (-5)”.



Per quanto riguarda la campagna vaccinale, “continua a pieno ritmo - afferma l'assessore alla Sanità - con 12.963 dosi di vaccini freeze (Pfizer e Moderna) somministrate e 2.059 dosi di vaccini cold effettuate (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 15.022 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Sono stati 1.452.193 i vaccini consegnati dall’inizio della campagna vaccinale e 1.333.363 quelli somministrati pari al 92% del totale”.

Proseguono intanto gli open day per le prime dosi con Pfizer e Moderna al Palacrociere di Savona senza prenotazione (fino a venerdì 2 luglio, dalle 9 alle 18): “Dopo i 294 vaccini somministrati nella prima giornata di ieri, oggi sono state effettuate altre 267 vaccinazioni contro il Covid. Nel fine settimana si aggiungeranno gli open day nelle Altre Asl per agevolare l’accesso alla vaccinazione da parte del maggior numero possibile di cittadini”, conclude Toti.



Open day:



Asl1

Palasalute di Imperia e Hub vaccinale di Taggia

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18



Asl2

in corso presso il Palacrociere di Savona fino a venerdì 2 luglio (dalle 9 alle 18)



Asl3

Hub della Fiera del Mare

sabato 3 luglio dalle 13 alle 18

domenica 4 luglio dalle 8 alle 13



Asl4

Hub militare di Chiavari

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18



Asl5

Hub ex Fitram alla Spezia e Hub di Sarzana presso l'ospedale San Bartolomeo sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18