MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo ravioli al cacao ripieni di tofu e lamponi

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il lampone

è un frutto globoso, di color rosso/rosa e ricoperto da una finissima peluria. Insieme a mirtillo, mora, ribes e fragoline, definisce la famosa famiglia dei “piccoli frutti”, tanto ricercata per l’alto contenuto di antocianine, i pigmenti che caratterizzano i loro colori (rosso-blu-viola) e che - al tempo stesso - fungono da protezione contro vecchiaia e malattie degenerative grazie al loro potere antiossidante

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

RAVIOLI AL CACAO RIPIENI DI TOFU E LAMPONI

Tempi

25 minuti



Ideale per…

piatto unico



Ingredienti (4 persone)

Per la pasta:

100 g di farina tipo 00

100 g di farina di semola

120 ml di acqua calda

20 g di cacao amaro

1 cucchiaio di olio evo

Per il ripieno:

80 g di lamponi (freschi)

100 g di tofu

1 cucchiaio di scaglie di lievito

1 cucchiaio di olio evo

Sale e pepe q.b.

Per condire:

Lamponi 8freschi) q.b.

Menta (fresca) q.b.

Olio evo

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1.Preparate i ravioli mescolando le farine, il cacao, l’acqua e l’olio evo, fino ad ottenere un impasto elastico da far riposare per mezz’ora avvolto nella pellicola trasparente

2.Nel frattempo, preparate il ripieno: lavate bene i lamponi e frullateli con il tofu, il lievito a scaglie, l’olio evo, il sale e il pepe

3.A fine riposo, stendete la pasta dello spessore di 1 mm, quindi tagliatela con un coppapasta rotondo

4.Adagiate un cucchiaino di ripieno in ogni tondino di pasta, quindi richiudete delicatamente premendo sui bordi per non far uscire l’impasto

5.Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata

6. Nel frattempo, preparate il condimento scaldando in padella dell’olio evo, qualche fogliolina di menta, sale e pepe

7. Scolate i ravioli al dente e fateli saltare in padella con il condimento a fuoco vivace, aggiungendo dei pezzetti di lampone come decorazione finale

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un primo piatto che può diventare un piatto unico grazie alla presenza di: carboidrati a lento assorbimento della farina 00 e della semola, meno raffinata, che ci consente di tenere a bada il carico glicemico del pasto; proteine nobili del tofu, ricco altresì di calcio e ferro; infine, il tocco prezioso dei lamponi, ricchi di molecole utili alla salute del cuore, le antocianine. A condire il tutto, l’olio evo, indispensabile per assorbire le vitamine liposolubili come la vitamina K dei lamponi.

Se avanzano?

Tagliateli grossolanamente e usateli per farcire delle melanzane da grigliare in forno!