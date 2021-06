Sat, approvato il bilancio: 1 milione e mezzo di utile netto come riserva in vista dei prossimi investimenti

Approvato nel pomeriggio di ieri, martedì 29 giugno, dal Consiglio di Sorveglianza, prima di un altro importante appuntamento per il futuro come l'assemblea dei soci tenutasi sempre nella stessa giornata, il bilancio annuale 2020 della Sat SpA.

I conti della società partecipata che si occupa di igiene pubblica hanno visto un aumento del valore della produzione rispetto alla precedente annualità 2019 di oltre 4 milioni di euro passando, a seguito dell’ingresso di nuovi soci, da poco più di 19 milioni a 23 milioni e 620mila euro per l‘anno 2020. L’utile netto, dopo le imposte, è stato di circa 1 milione e mezzo di euro.

Una cifra, quest'ultima, che i soci nel corso della seduta dell’assemblea hanno poi deliberato di destinare a riserva straordinaria al fine di capitalizzare la società in vista dei futuri investimenti in programma nel settore rifiuti e igiene ambientale, che dovrebbero vedere l'azienda protagonista nella costituzione dell'Ato unico dei rifiuti per la provincia savonese.

L’assemblea dei soci Sat ha provveduto inoltre, ai sensi dello statuto societario, alla nomina degli organi societari. Sono stati nominati all’unanimità e riconfermati i componenti del Consiglio di Gestione (CdG): Massimo Zunino come presidente, l’ingegner Fabrizio Buscaglia quale vice presidente e l’avvocato Monica Arnaldo nel ruolo di consigliere.

L’assemblea dei soci, sempre all’unanimità, ha nominato l’avvocato Attilio Beltrametti presidente del Consiglio di Sorveglianza (CdS) e la dottoressa Ilaria Parodi con la carica di vice presidente.

“Il bilancio annuale conferma il percorso intrapreso da SAT in questi ultimi tre anni, sotto diversi aspetti, a livello amministrativo, gestionale, tecnico e di servizi complessivi. Abbiamo rafforzato il nostro capitale pubblico, con l’ingresso progressivo di nuovi soci che hanno consentito di estendere l’area di attività in cui opera l’azienda” ha commentato il presidente di Sat Servizi, Massimo Zunino.

“I dati e i risultati di esercizio dimostrano gli obiettivi raggiunti, senza contare i prossimi interventi aziendali previsti nel territorio savonese. L’obiettivo è quello di essere ancora più vicini ai soci, alle località di competenza e soprattutto ai cittadini” ha concluso Zunino.