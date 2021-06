Quiliano, tutto pronto per l'appuntamento con "Albicocca di Valleggia"

Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria in corso che non rendono possibile l’organizzazione delle tradizionali manifestazioni, l’amministrazione Comunale ha deciso comunque di dedicare un evento che valorizzi l’Albicocca di Valleggia, nel rispetto delle misure anti Covid.

L’Albicocca di Valleggia, frutto simbolo del nostro territorio, giunge a maturazione proprio in questo periodo e ha ottenuto il prestigioso marchio di Presidio Slow Food.

Questo il programma completo delle 3 giornate. L’evento inizia venerdì 2 luglio alle ore 17.30 all'interno del Parco San Pietro in Carpignano con i seguenti convegni sul tema dell’ “Archeologia e Agricoltura”: - “Storia, reperti archeologici e sperimentazioni agricole attuali”, presenterà Assessore Cinzia Pennestri con saluti del sindaco della Città di Quiliano; - “Vocazione agricola millenaria della piana del Quiliano: dalla villa di età romana alla valorizzazione del parco archeologico naturalistico” a cura della dottoressa Silvana Gavagnin, Funzionario Archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio IM-SV, ed il Dott. Fabrizio Geltrudini, Archeologo dello Studio Regio IX Liguria – Rapallo; - “Biodiversità e pratiche colturali dell’Albicocco: cura dei terreni, reimpianti e portainnesti”, a cura del Dott. Giovanni Minuto, Agronomo e Direttore Generale CeRSAA – Centro Sperimentazione e Assistenza Agricola Albenga.

Proseguirà sabato 3 luglio con le seguenti iniziative: - Presentazione “Il mese dell’Albicocca Valleggia” ore 11.00 presso la Piazza della Chiesa Valleggia, a cura della Città di Quiliano e del CIV VIVI Valleggia; - Escursione “Il tour della Valleggina” ore 17.30 con partenza e arrivo presso il Parco di San Pietro in Carpignano, a cura della Proloco Quiliano. Per informazioni e prenotazioni +39 333 895 2455; - Concerto “The Italian Accordion Bros” ore 21.30 presso il Teatro Nuovo Valleggia. Per informazioni e prenotazioni +39 393 397 7814/335 667 1370.

L'evento terminerà domenica 4 luglio con il “Mercato dell’Albicocca”, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con banco di vendita Albicocche di Valleggia a cura delle Coop. Agricola di Valleggia e Le Riunite, banchi dei prodotti tipici del territorio quilianese, degustazione e vendita vini locali a cura dell’Associazione Vite in Riviera, banchi associativi Orto Sociale “Tutti giù per Terra”, Slow Food Savonese, Pro Loco, Laboratorio SfusoDiffuso: il Mandillo e stazioni di ricarica e-bike con test e-bike SportArt/Etraction.

Dall’inizio dell’evento di promozione dell’Albicocca, fino al 26 luglio 2021, la Confraternita San Sebastiano di Valleggia organizza escursioni in orario serale presso l’Oratorio di San Sebastiano e la Chiesa Parrocchiale. Per informazioni e prenotazioni +39 349 476 5893.

Si potrà gustare un delizioso menù a tema nella serata del 2 luglio e pranzo e cena del 3 e 4 luglio presso il Ristoro Camilia. Per informazioni e prenotazioni +39 342 319 3498. Per tutto il mese di luglio i commercianti di Valleggia partecipano con interessanti promozioni per valorizzare l’Albicocca di Valleggia, i loro prodotti e le loro attività storiche. Tutte le immagini del territorio saranno curate da Quilianonline. Non resta che partecipare.