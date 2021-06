Savona, la Lega Giovani dona 41 saturimetri a pubbliche assistenze e Croce Rossa

Da marzo fino a giugno la Lega Giovani di Savona ha raccolto e distribuito 41 saturimetri a Pubbliche Assistenze e CRI della provincia. I dispositivi che misurano il grado di saturazione dell’ossigeno sono a disposizione dei volontari e delle ambulanze.



“Penso sia stato uno dei progetti che più ci ha visto impegnati sul territorio. Non scorderò mai la felicità dei volontari quando consegnavamo la busta col saturimetro e una lettera di ringraziamento per il loro operato nella fase emergenziale. Un grazie va a tutti i militanti e sostenitori che ci hanno dato una mano in tutta la provincia di Savona”, dichiara il commissario provinciale della Lega Giovani, Andrea Frigerio.



“In questi mesi di emergenza e difficoltà il contributo dei Giovani non è mai venuto a mancare. Da oltre un anno svolgiamo iniziative che ci impegnano sul territorio tra cui le collette alimentari per famiglie e animali in difficoltà. Grazie a tutti coloro che si sono attivati per il raggiungimento della causa”, conclude il commissario Lega Giovani Liguria, Giuseppe Grisolia.