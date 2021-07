Finale, scooter travolge bicicletta all'altezza del Castelletto: entrambi i conducenti in codice giallo

Incidente sulla via Aurelia a Finale Ligure nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, dove uno scooter ha travolto una bicicletta.

L'episodio si è verificato nei pressi del Castelletto, zona molto frequentata per via delle sue avveniristiche spiagge, dove l'autista della moto non è riuscita ad evitare per cause non ancora chiare il mezzo a pedali cadendo entrambi a terra.

Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Bianca di Finalmarina che, coadiuvate dal personale dell'automedica, hanno prestato i primi soccorsi alle due persone coinvolte che sono state poi trasportate in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Vista l'ora di punta si sono verificati alcuni disagi al traffico, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni.