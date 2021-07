Dopo lo stop per il Covid torna "Enjoy Albisole 2021"

Dopo lo stop del 2020, causato dall’emergenza sanitaria, torna Enjoy Estate, il calendario condiviso degli eventi dei comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina: spettacoli, teatro, gastronomia, spazi per i piccoli, per un’estate sicura e all’insegna della serenità e del divertimento.

Per il sesto anno, a suggellare l’intesa e la sinergia programmatica delle due amministrazioni di Albisola Superiore e Albissola Marina, l’assessore alla cultura di Marina Nicoletta Negro e il consigliere delegato al turismo e al marketing territoriale Enrico Schelotto, insieme ai loro colleghi di Superiore, assessore al turismo Luca Ottonello e quello alla cultura Simona Poggi, presentano “Enjoy Albisole 2021”: il calendario condiviso degli eventi e delle manifestazioni estive delle due Albisole.

“Ciò che sembrava un azzardo - dichiara l’assessore Ottonello - è diventata una vera e propria buona pratica a livello regionale, che ha l’ambizione di trasformarsi in una strategia per ampliare l’offerta turistica del nostro unico territorio, per renderlo più attrattivo per i cittadini e turisti, soprattutto in questa stagione, segnata ancora profondamente dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria”. “Il programma di iniziative messo a sistema è il risultato di alcune scelte, non sempre facili, volte a soddisfare le aspettative e le richieste di chi viene nelle Albisole a trascorrere le proprie vacanze, di chi vive tutti i giorni i nostri paesi, ma che hanno necessariamente dovuto tenere conto delle norme relative al contenimento del rischio sanitario” continua il consigliere Schelotto. Spazio, quindi, a tante piccole attività, dedicate a famiglie e bambini, in luoghi protetti in cui si possa fruire di esperienze divertenti e rilassanti in piena sicurezza e nel rispetto delle misure relative al distanziamento interpersonale. “Si tratta – proseguono Schelotto e Ottonello - di un grande lavoro reso possibile anche grazie alla partecipazione e collaborazione delle molteplici realtà presenti sul territorio: soggetti pubblici e privati, circoli culturali, associazioni di volontariato che permettono ai Comuni di disporre di forze e idee innovative e che consentono la realizzazione di tanti bei progetti”.

Si comincia con il mese di luglio ed un grande evento congiunto per l’estate: AlbIsJazz, prima edizione della masterclass e rassegna musicale dedicata al jazz, a cura dell’Associazione La Bella Brezza e con il patrocinio dei comuni. Una masterclass di jazz in Liguria, una settimana di corsi e musica dal vivo come non si era mai vista ed un nome prestigioso, quello del pianista genovese Dado Moroni, come direttore artistico dell’evento. Docenti, oltre allo stesso Dado Moroni, alcuni dei più grandi nomi del Jazz italiano e mondiale: il batterista Enzo Zirilli, il sassofonista Emanuele Cisi, il contrabbassista Riccardo Fioravanti ed il chitarrista Peter Bernstein. Il programma prevede Aperitivi in Jazz in alcuni locali dei due Comuni, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio, dalle ore 18.45 e masterclass serali. L’evento terminerà con le due serate finali e i concerti di maestri ed allievi: il 5 luglio ad Albisola Superiore in piazza del Talian ed il 6 luglio ad Albissola Marina, in piazza della Concordia.

L’assessore Negro dichiara: "Dopo un momento di grande difficoltà per tutti, una bella occasione per tornare a fare cultura, diffusa e condivisa, nelle due cittadine delle Albisole. Avvicinare tante persone, di età diverse al jazz, è un bellissimo modo di ripartire in quella che sarà un'estate all'insegna dello stare di nuovo insieme fra di noi". L’assessore Poggi: "L'estate albisolese sarà all'insegna della ripartenza con varie proposte culturali. Non solo conferenze, ma anche mostre, attività per i bambini, progetti di arredo urbano e un’attenzione alla valorizzazione del borgo di Ellera. Non ultimo un occhio di riguardo agli scavi archeologici di Alba Docilia, interessati da un progetto che prevede la realizzazione di nuovi pannelli informativi e una visita guidata al sito. In questi mesi di restrizioni, il Museo Manlio Trucco - grazie a alcuni interventi di restyling e alla presenza della biblioteca - sta diventando un polo culturale inclusivo e dinamico. Nel mese di settembre si terrà la presentazione del pannello di Luzzati, Calendario della Riviera, il cui restauro è stato finanziato dalla Fondazione A. De Mari. L’evento è stato inserito nelle celebrazioni del centenario dell’artista genovese".

Nel comune di Albisola Superiore, tante attività saranno dedicate ai bambini: tutti i mercoledì di luglio ed agosto in piazza del Talian, Una Riviera di Racconti, con l’attore Riccardo Tortarolo, che presenterà alcune letture animate ed interpretate. Fiabe tratte dalla tradizione popolare ligure, in particolare nelle versioni di Italo Calvino: un intrattenimento narrativo di stampo teatrale capace di far emozionare grandi e piccoli. Giovedì 15 luglio, con ritrovo in piazza Cairoli alle ore 21.00 torna l’appuntamento con Alla luce di torce e lanterne, la passeggiata in notturna dedicata alle famiglie, lungo il Sentiero Azzurro di Ellera, con laboratorio finale per la costruzione di lanterne. Martedì 20 luglio, con ritrovo presso la spiaggia libera del chiosco L’Angolo Azzurro, alle ore 10.00 primo appuntamento con lo Snorkelling, attività di scoperta della vita sott’acqua, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua.

Nel comune di Albissola Marina tanti appuntamenti fissi per l’estate: tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio la Biblioteca Tantestoriexgiocare presenta attività e laboratori per i più piccoli, per giocare, colorare ed imparare divertendosi e, sempre ai bimbi, saranno dedicate le proiezioni del Cinema on The Beach, ogni giovedì sera dei mesi di luglio ed agosto sulla spiaggia antistante Piazza del Popolo (nei pressi del comune). Dal 7 luglio tornano anche i Mercoledì di Pozzo Garitta, alle ore 21.30 nei giardini di piazza Lam: nel mese di luglio saranno ospiti Martina Cazzola e il suo quartetto jazz, Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli, cornamuse e chitarra e gli spettacoli teatrali a cura di “Le mani e le nubi” e “Centro Logos”.

E poi ancora mercatini, mostre, presentazione di libri, visite guidate, escursioni, gastronomia, in attesa degli eventi condivisi del mese di agosto.