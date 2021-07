"Guardiano di notte" a Loano: la presentazione nel Giardino del Principe

Venerdì 9 luglio alle 17.30 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “Guardiano di notte. Ovvero le diecimila e una notte con Silvia, non con Sherazade” di Giorgio Genta dell'Associazione Dopodomani Onlus.

L'incontro con l'autore rientra nell'ambito di “Essere Genitori”, la rassegna di incontri informativi e formativi per genitori, nonni, insegnanti ed educatori promossa all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura promossa dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

A spiegare la genesi del libro è lo stesso Genta: “Dopo 'L’ultimo dei Moicani' e 'L’ultima spiaggia' ecco, complice il lockdown primaverile, l’ultimo libro. Qualcuno, anche in famiglia, subdolamente insinua che io menta essendo ben conscio che non smetterò mai di scrivere o almeno di tentare di farlo, finché avrò la forza di pigiare lievemente i tasti del vecchio PC 'fine millenio'. Resta lecito il dubbio sull’esistenza di lettori. Il libro si intitola 'Guardiano di notte. Ovvero le diecimila e una notte con Silvia, non con Sherazade' ed inizia con parole che sembrano un monito severo ('Voi che di notte dormite...') ma che in realtà nascondono una umoristica e malcelata invidia per il sonno perduto. Ah, volete sapere di che tratta il libro? Disabilità, filosofia, vita goliardica degli anni 60/70, problematiche dei caregiver, psichiatria spicciola (rimbambimento senile), politica, dinamiche familiari, arte marinaresca, storia del Bel Paese e del paesello natio e molte altre cose ancora. Se fosse un libro di cucina sarebbe un trattatello sul fritto misto all’italiana”.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali del comune di Loano, il Mondadori Bookstore di Loano, gli Amici della Biblioteca “Antonio Arecco” di Loano, l'Aps #cosavuoichetilegga?, Immaginafamiglie Aps-Ets. Dialoga con l'autore Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano.

L'ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotare telefonando al numero 347.5031329 dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì o passando alla biblioteca civica “Antonio Arecco” martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17. Durante la serata sarà consentito l'ingresso per i posti liberi non prenotati. I partecipanti sono tenuti ad indossare le mascherine. Le sedute saranno opportunamente distanziate.