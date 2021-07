Omaggio ad Arturo Martini: visita guidata a Savona e conferenza ad Albisola

Proseguono gli appuntamenti culturali legati alle tre mostre-omaggio ad Arturo Martini tra Albisola e Vado Ligure. Venerdì e sabato prossimi un doppio appuntamento attende gli appassionati di scultura e ceramica ligure: Arturo Martini e Manlio Trucco saranno, infatti, i protagonisti di una visita guidata a Savona e una conferenza a Albisola Superiore.

Venerdì 2 luglio 2021, dalle ore 17 con ritrovo in piazza Chabrol, si svolgerà la Visita Guidata “Opere di Arturo Martini a Savona”, a cura di Magda Tassinari. Il percorso guidato martiniano a Savona consentirà di apprezzare ancora una volta, attraverso un numero di opere non elevato, ma di notevole importanza, la versatilità dello scultore riguardo sia alle tematiche trattate che ai materiali affrontati a cavallo degli anni Trenta, periodo in cui l’artista trevigiano poteva a buon diritto essere considerato “ligure”.

L’itinerario prende l’avvio dal Chiostro dei Conversi nel Complesso monumentale della cattedrale di Santa Maria Assunta, dove si ammira la Deposizione, commovente rilievo in pietra arenaria del 1928. Si prosegue nel Museo della Ceramica: qui attendono due opere in terra refrattaria di soggetto “familiare”, la Maternità Fusconi e il busto della figlia Nena (versione con gli occhi cavi). Di poco successivo è il grande gruppo a soggetto mitologico raffigurante Pegaso e la Vittoria alata, che sovrasta l’ingresso del Palazzo delle Poste, scolpito nella suggestiva pietra di Finale.

Una versione in bronzo della celeberrima Donna al sole, infine, nel giardino di Piazza Giulio II, consente di apprezzare il modo dello scultore di trattare il nudo, privo di rigori accademici, modernamente sensibile alla purezza e la sottile sensualità di una giovane donna sdraiata a cogliere i primi tepori della stagione estiva.

Sabato 3 luglio giugno, alle ore 21,00 presso il Giardino del Museo Manlio Trucco a Albisola Superiore si terrà la Conferenza "La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini" a cura di Carla Bracco e Marino Cassini, in collaborazione con il comune di Albisola Superiore. Sarà l’occasione per ricordare la vita avventurosa e il ruolo di sperimentatore di Manlio Trucco che negli anni ’20 del Novecento con La Fenice seppe rinnovare la produzione ceramica albisolese, grazie all’ introduzione fortunata dello stile déco, e successivamente all’elaborazione di ceramiche graffite protorazionali.

Alla Fenice Arturo Martini creò le splendide ceramiche caratterizzate da semplificazione formale e sorprendente invenzione di soluzioni tematiche e plastiche, in cui è possibile cogliere tutta la grandezza del Maestro.

“La conferenza di sabato 3 luglio dedicata ad Arturo Martini e Manlio Trucco vuol essere un interessante approfondimento su due artisti profondamente legati ad Albisola. Non a caso Trucco ha donato al comune i locali che ospitano il nostro museo. Insieme a Carla bracco co-curatrice della mostra ospitata nelle sale del Museo e Marino cassini che ha scritto sulla vita dii Trucco ripercorreremo non solo i celebri anni Venti e Trenta , ma anche la straordinaria vicenda della manifattura ‘La Fenice’ fondata da Trucco e nella quale lavorò anche martini. Albisola è crocevia di storie e di cultura” spiega l’assessore alla Cultura Simona Poggi.

L’evento è tra le iniziative a corredo, a cadenza settimanale, delle tre mostre omaggio ad Arturo Martini "Il più vago e misterioso racconto. Ceramiche di Arturo Martini" al di (Albissola Marina - MUDA Centro Esposizioni, 21 maggio - 29 agosto), "... al castello dei nostri sogni senza fine. Piccole opere di Arturo Martini a Vado Ligure" (Vado Ligure - Museo A. Martini, 22 maggio- 31luglio), "La fabbrica siamo noi. La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini" (Albisola Superiore - Museo M. Trucco, 28 maggio – 24 luglio).

Le Mostre, organizzate dall’Associazione Lino Berzoini e curate da Carla Bracco, Nico Stringa, Magda Tassinari e Donatella Ventura, sono state promosse e sostenute dai comuni di Albissola Marina, Vado Ligure e Albisola Superiore con il Patrocinio della Regione Liguria e del comune di Acqui Terme ed il contributo della Fondazione De Mari. Per info e prenotazioni : www.mostrearturomartini.it associazioneberzoini@gmail.com + 39 353 42 75 308