Segno, niente processione per la festa patronale di Santa Margherita

"La Confraternita di Santa Margherita in Segno comunica - con rammarico - che a causa delle vigenti norme in materia di sicurezza e distanziamento, in occasione della propria festa patronale del 25 luglio non avrà luogo la consueta processione. Nel rispetto quindi delle sopracitate norme, verrà celebrata soltanto la Santa Messa alle ore 20:30 presso il sagrato dell’oratorio".

"La celebrazione Eucaristica sarà presieduta da don Angelo Magnano Vicario generale della Diocesi di Savona-Noli e concelebrata dal nostro parroco don Giuseppe Mario Ippolito".

"Con l’occasione porgiamo un fraterno saluto a tutte le Confraternite Diocesane che tradizionalmente intervenivano alla festa e ringraziamo tutti coloro che a titolo personale potranno intervenire alla celebrazione Eucaristica o si uniranno spiritualmente in preghiera" concludono dalla Confraternita di Santa Margherita.