Pietra, al via il centro estivo 2021: "Un servizio essenziale per le nostre famiglie e una ritrovata socialità per i nostri bambini"

Ha preso il via ieri mattina, negli spazi della scuola dell’infanzia “Z. Martini” di via della Cornice, il centro estivo del Comune di Pietra Ligure.

Il servizio, attivo nei mesi di luglio e agosto, è organizzato nel pieno rispetto delle misure anti Covid contenute nelle “linee guida” emanate a fine maggio 2021 dal Ministero della salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia.

La riorganizzazione di spazi e tempi imposta dal rispetto delle norme di sicurezza, seppur meno stringenti rispetto all’anno scorso ma ancora vigenti in questa “fase 2” dell’emergenza sanitaria, ha permesso di ammettere al servizio circa cento minori di età compresa fra i 3 e i 12 anni, con la consueta priorità riservata alle famiglie residenti nel Comune di Pietra Ligure , ma con la possibilità, visti i numeri più ampi, di allargare l’offerta alle famiglie residenti nel Comune di Giustenice.

Come nella stagione 2020, oltre agli abituali spazi della scuola dell’infanzia “Z. Martini” e della spiaggia sul Lungomare XX Settembre, è confermato l’utilizzo del Parco Botanico e della palestra della scuola primaria “G. Sordo”. Tutte le aree, opportunamente attrezzate e sorvegliate e adibite in uso esclusivo e riservato al centro estivo, saranno rigorosamente igienizzate giornalmente e sanificate periodicamente e i servizi accessori verranno ripensati in aderenza alle norme di sicurezza indicate nelle “linee guida.

"E’ tradizione consolidata da parte del Comune di Pietra Ligure offrire un’ampia e diversificata proposta di attività estive a favore dei bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni e delle famiglie, garantendo accoglienza e tempi ludico-educativo-ricreativi particolarmente qualificati durante il delicato momento di chiusura delle scuole e di criticità nella conciliazione tra i tempi di cura e di lavoro delle famiglie, particolarmente graditi sempre, essendo noi un comune a spiccata vocazione turistica, ma a maggior ragione oggi in questa fase di ripartenza e di ripresa delle attività lavorative e siamo molto contenti di poter tornare ad offrire un servizio pressoché completo e ampio nei numeri" commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e il Consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara.

"L’obiettivo principale è quello di offrire alle famiglie un aiuto concreto per gestire i figli in piena sicurezza e, contemporaneamente, garantire ai bambini e ai ragazzi un servizio di qualità sotto l’aspetto educativo che gli permetta di riappropriarsi, finalmente, di momenti ludico-ricreativi insieme e li sostenga in questo graduale ritorno alla normalità dopo i lunghi mesi di limitata socialità. Come amministrazione, siamo soddisfatti di essere riusciti ad arrivare a cento posti disponibili, raddoppiandoli rispetto all’estate 2020, nonostante le norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria tuttora in vigore, seppur in modo meno stringente rispetto all’anno scorso, che incidono in maniera considerevole sui costi, mantenendo invariate le tariffe e mettendo a sistema tutte le risorse disponibili per offrire alle famiglie servizi adeguati ad agevolare il più possibile la ripresa delle attività lavorative. La nostra idea è stata quella di perseguire un progetto educativo che creasse i presupposti di una ripartenza a misura di bambino, impegnandoci a trovare soluzioni in grado di conciliare le esigenze sanitarie con il benessere psicofisico dei più piccoli e, quindi, sono garantite tutti i giorni le attività in spiaggia e la balneazione, alle quali si aggiungono gli spazi all’aperto del Parco Botanico per comporre una proposta educativa in natura che si affianchi a quella più classica all’interno delle strutture scolastiche" continuano De Vincenzi, Pastorino e Carrara.

"Ringraziamo gli uffici comunali che anche quest’anno si sono impegnati per concretizzare le soluzioni migliori e che nei prossimi mesi continueranno ad adoperarsi affinché tutti gli 'ingranaggi' funzionino al meglio e agli educatori e al personale, ma soprattutto ai bambini e alle loro famiglie buon centro estivo 2021!" concludono .