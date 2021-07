Savona, la Croce Bianca inaugura tre mezzi e premia i militi in prima linea nella lotta al Covid (FOTO E VIDEO)

Sulle note di "Rinascerò" di Roby Facchinetti e scortati da Vanni Oddera i militi della Croce Bianca di Savona hanno sfilato questo pomeriggio in corso Italia raggiungendo Piazza Sisto e raccogliendo l'applauso dei cittadini per il duro lavoro svolto in questi mesi di emergenza sanitaria.

Dopo il saluto con le altre pubbliche assistenze sono state inaugurate due nuove ambulanze (già operative da alcuni mesi) e un pulmino a nove posti, unità di soccorso avanzato, acquistati grazie a proprie risorse, raccolte fondi e donazioni.

Successivamente sono stati premiati i militi in prima linea nella lotta contro il Covid. "È un momento di ricordo e di festa oggi. Noi non siamo supereroi ma persone in carne ed ossa, disponibili per la nostra Savona - ha dichiarato il presidente Giovanni Carlevarino - Avevamo tutti paura perche non sapevamo cosa sarebbe successo, siamo riusciti a superare questo momento nell'emergenza continuando ad aiutare la città".

Alla cerimonia erano presenti l'assessore allo sport Maurizio Scaramuzza, il presidente del consiglio comunale Renato Giusto, il consigliere regionale Brunello Brunetto e i vertici di Anpas.