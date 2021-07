Albisola, ritornano gli abbracci nella residenza protetta comunale: spazio alla stanza per gli ospiti e i loro cari (FOTO e VIDEO)

Ritornano gli abbracci presso l'RP "SS. Nicoló e Giuseppe". Grazie alla donazione delle socie della Fidapa BPW Italy Sezione di Savona da questa mattina gli ospiti della residenza protetta comunale hanno potuto riprendere ad essere abbracciati dai propri cari.

Nei giardini della struttura albisolese infatti è stata sistemata una stanza degli abbracci ed è stata inaugurata quest'oggi.

"Pur trovandoci in un periodo caratterizzato da minori restrizioni legate al contenimento della diffusione del Covid è ancora richiesto il distanziamento fra ospiti e familiari; questa donazione pertanto consente, con una modalità protetta, di attuare la ripresa di un contatto fisico soddisfando aspettative che attengono a bisogni di carattere sia psicologico che affettivo - ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle case di riposo Calogero Sprio - Un altro passo verso il ritorno alla normalità. Un sentito ringraziamento alla Fidapa di Savona per questa straordinaria donazione e per le opportunità che ne derivano".

"Attraverso Fidapa offriamo una prospettiva diversa e significativa. Si fanno cose significative se si sviluppa una rete di sinergia" ha proseguito Sprio.

"Noi abbiamo bisogno di queste associazioni che ci portano qualcosa in più sul territorio - ha continuato il sindaco Maurizio Garbarini che ha ricordato il compianto assessore alla cultura e all'istruzione Giovanna 'Pupi' Rolandi - questo è un ulteriore passo per non dimenticare il disastro della pandemia, facciamo qualcosa di speciale e speriamo che un domani sia utilizzata la struttura per altri contesti. È un passo avanti".

"Abbiamo pensato all'abbraccio non solo per il movimento fisico ma per un avvicinamento per chi ha non potuto dare vita a questo gesto in questi difficili mesi" ha dichiarato Maria Berlanzoli, presidente Fidapa della sezione di Savona.