Mondo dello spettacolo in lutto: a 78 anni è morta Raffaella Carrà

Si è spenta a 78 anni, a causa di una malattia che la stava consumando ma che aveva scelto di tenere nascosta al suo pubblico, Raffaella Carrà, volto della televisione amato da generazioni di italiani.

"Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Così ha annunciato della sua scomparsa l'ex compagno di vita e di lavoro Sergio Iapino, col quale il celebre caschetto biondo dello spettacolo italiano aveva condiviso la realizzazione di diversi show.

La sua è stata una lunga vita dedicata allo show e alla musica che, inevitabilmente, si è incrociato con la nostra regione e in particolare con la città di Sanremo, dove esordì come super ospite nel 1983 e fece la sua ultima apparizione nella medesima veste nel 2014.

Per "Raffa" Liguria voleva dire anche il premio di "Inquieto dell'anno" che l'artista aveva ricevuto a Villa Faraggiana ad Albissola Marina nel 2007 per la sua straordinaria sensibilità espressa da un sorriso radioso che l'ha portata, nel corso degli anni, a essere amata da intere generazioni di italiani non solo per l'icona di bellezza che era stata negli anni.

Un amore del pubblico contraccambiato anche nell'ultimo messaggio di Raffaella su Twitter, lo scorso 18 giugno, dove scriveva: "Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità".