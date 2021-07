Torna l'incubo code sull'autostrada: il camion in fiamme spezza la viabilità dell'A10 (VIDEO)

Prosegue il periodo nero per la viabilità in Liguria. Particolarmente colpita la provincia di Savona con continui disagi sulle principali arterie, in particolare lungo l'autostrada A10.

Anche questa mattina è stata una giornata alquanto difficile. Oltre alle proverbiali code a causa dei cantieri (7 chilometri di coda tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia), l'incendio di un mezzo pesante ha complicato ulteriormente la viabilità. L'incidente è accaduto all'interno di una galleria tra Pra' e Pegli in direzione Genova.

Autostrade per l'Italia comunica che prosegue l’intervento di raffreddamento del mezzo pesante che poco prima delle 8 ha preso fuoco all'interno della galleria “San Paolo della Croce”, all'altezza del chilometro 8. Attualmente si registrano 5 chilometri di coda tra Arenzano e Genova Pra' a causa dell’uscita obbligatoria a Genova Pra'.

Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova dopo l’uscita obbligatoria a Genova Pra' si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada a Genova Pegli. Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova. Agli utenti che viaggiano in A26 , provenienti da Nord e diretti verso Genova, si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole, quindi in A7 in direzione di Genova.