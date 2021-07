Albisola Superiore, un’estate ricca di iniziative per il divertimento dei bambini

Ad Albisola l’estate entra nel vivo, a partire dalle iniziative dedicate ai piccoli, con letture animate e interpretate: tutti i mercoledì di luglio in piazza del Talian, appuntamento con Una Riviera di Racconti, con l’attore Riccardo Tortarolo, dell’Associazione ArtIncant.

Si comincia mercoledì 7 luglio alle 21 nel cuore del centro storico di Capo: fiabe tratte dalla tradizione popolare ligure e i racconti di Italo Calvino saranno presentati da Tortarolo in un intrattenimento narrativo di stampo teatrale, capace di far emozionare grandi e piccini. Gli altri appuntamenti sono programmati per mercoledì 14, 21 e 28 luglio.

Saranno molte le occasioni di incontro, divertimento ed educazione che aspettano i bambini: giovedì 15 luglio, ritorna l’amatissimo appuntamento con Alla luce di torce e lanterne, la passeggiata in notturna dedicata alle famiglie, lungo il Sentiero Azzurro di Ellera, con laboratorio finale per la costruzione di lanterne. Il ritrovo è in piazza Cairoli alle 21. Martedì 20 luglio ci sarà il primo appuntamento con lo snorkelling, attività di scoperta della vita sott’acqua, con esperti di biologia marina, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, con ritrovo alle 10 presso la spiaggia libera del chiosco L’Angolo Azzurro.

Entrambe le iniziative sono a numero chiuso e necessitano di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: CEA, Tel. 366 6221213 info@cearivierabeigua.it