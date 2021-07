Finale, al via nei prossimi giorni il censimento CUP (canone unico patrimoniale)

L'amministrazione comunale di Finale Ligure informa che con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, del nuovo canone unico patrimoniale – CUP -, sostitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP – e dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, partirà nei prossimi giorni il censimento per il rilievo di tutte le occupazioni di suolo pubblico, a qualsiasi titolo effettuate, nonché di tutte le esposizioni con mezzi pubblicitari e delle relative superfici.

"Il censimento, che ha lo scopo di costituire una banca dati aggiornata e dinamica, sarà svolto dalla ditta I.C.A. srl, concessionaria della gestione e riscossione del nuovo canone fino al 31/12/2022, che agirà tramite propri delegati muniti di tesserino di riconoscimento" commenta l'assessore alle Finanze Franco De Sciora.