Savona, danni in piazza Mameli dopo la vittoria dell'Italia. Il sindaco Caprioglio: "Condotta inaccettabile"

"Comprendo il desiderio di festeggiare la vittoria della nazionale italiana di calcio, tuttavia ritengo inaccettabile la condotta contraria alle più basilari regole al fine del contenimento della diffusione del virus". Questo il commento del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio in merito ai danni in piazza Mameli dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Spagna.

"Ancora più grave la vandalizzazione di un'area pubblica per un danno pari a circa 10.000 euro che ha interessato il verde, l'impianto di irrigazione e il basamento del treppiede, con l'aggravante che si tratta di una zona verde antistante al Monumento a tutti i Caduti delle guerre: un gesto deplorevole e irrispettoso" conclude il primo cittadino.

Un gesto che è destinato a far discutere visti i problemi al verde e alla rottura dell'impianto di irrigazione. In questo momento l'area è stata transennata e già nelle prossime ore interverranno gli operai della cooperativa che gestisce la zona.

Ora bisognerà capire se in occasione della finale di domenica in via precauzionale l'area continuerà ad essere transennata.

In molti ieri sera sono saliti sul Monumento ai Caduti, un segno di una totale mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la vita combattendo per il nostro Paese.