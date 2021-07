Savona, i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia creano danni in piazza Mameli: ingenti problemi all'impianto di irrigazione (FOTO)

Erba divelta e danni agli oggetti presenti intorno al Monumento ai Caduti di Piazza Mameli.

Il giorno dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Spagna che ha portato gli Azzurri in finale agli Europei, la centrale piazza savonese in una sua parte è stata transennata.

Troppa l'euforia dei tantissimi savonesi che si sono riversati ieri sera e in molti sono pure saliti sullo storico simbolo della lotta e del ricordo di chi ha lottato per il nostro Paese.

"Ho subito preso contatto con l'agronomo e con la cooperativa che gestisce il verde chiedendo di ripristinare al più presto il Monumento simbolo della nostra città" ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.

Gli operai della cooperativa comunque sono già al lavoro per ripristinare e riposizionare le fioriture e sistemare l'impianto di irrigazione andato completamente distrutto.

Ora bisognerà capire se in occasione della finale di domenica in via precauzionale l'area continuerà ad essere transennata.

Un appunto: va bene i festeggiamenti se contenuti e mantenendo le norme anti contagio ma il rispetto viene prima di tutto.