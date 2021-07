Audizione in Senato per Nicoletta Negro e le associazioni ceramiste: si è parlato del disegno legge per l'artigianato

Su invito dell’onorevole Ripamonti (relatore del disegno di Legge Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale) Nicoletta Negro ha avviato in queste settimane incontri con la Rete Made in Albisola e l’associazione Ceramisti delle Albisole per trovare sul territorio persone attente e capaci in grado di fornire un apporto concreto e produttivo alla stesura del disegno di legge per l’artigianato di iniziativa dei senatori Collina, Briziarelli, Modena, Lanzi, Grimani, Laniece, Causin, Ruotolo, Tiraboschi e Giacobbe.

“Una grande opportunità e un onore per il nostro territorio poter dare un contributo alla stesura definitiva del Disegno di legge - Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale – commenta il vice sindaco di Albissola Marina - il comparto ceramico sta attraversando un momento delicato in tutta Italia, un fitto tessuto di piccole e medie imprese sta tenendo duro e ha continuato a lavorare, lottando ogni giorno con una forte crisi economica e con una complessa macchina burocratica che fatica a semplificarsi. Non sentirsi soli è già un bellissimo segnale. Ringrazio per questo il Sen Paolo Ripamonti, che ci ha aperto, seppur virtualmente per normativa Covid, le porte delle aule in Senato e ci ha permesso di esprimere la nostra opinione rispetto ai contenuti della Legge”.

L’aver ascoltato in audizione in Senato proprio il territorio della Liguria è un dato importante, segno del lavoro e della costanza che il nostro territorio non ha mai perso.