Europei e festeggiamenti, danneggiati alcuni bus. Tpl: "Chiesto di modificare il servizio per la finale"

L’eccesso di esultanza per la vittoria dell’Italia nella semifinale di martedì scorso ai rigori contro la Spagna e l’accesso alla finale di Euro 2020 ha creato disagi disseminati lungo la riviera.

Le prime immagini che vengono in mente in tal senso sono quelle di piazza Mameli a Savona, dov'è stato danneggiato l'impianto di irrigazione delle aiuole e diverse persone si sono arrampicate sul Monumento ai Caduti.

Ma non si è trattato dell'unica cosa a essere presa "d'assalto": anche alcuni mezzi del trasporto pubblico in circolazione hanno subito non pochi disagi e problemi, con addirittura alcuni scalmanati saliti sopra il tetto dei bus.

Una eventualità che l’azienda Tpl Linea vorrebbe scongiurare con decisione in vista dell’ultimo atto di domenica prossima, con la sfida Italia-Inghilterra: sono state così richieste alla Provincia e alla Prefettura specifiche sospensioni e limitazioni del servizio in determinati orari e in certe tratte considerate più a rischio, sia per rispondere alle esigenze di sicurezza e tutela per l’utenza che per il personale e per gli stessi autobus.

“A seguito dei disordini verificatesi a bordo degli autobus e degli atti vandalici ai danni dei mezzi in servizio avvenuti in occasione dei festeggiamenti successivi alla semifinale degli Europei, in vista della partita di domenica 11 luglio è indispensabile scongiurare altri episodi violenti e dannosi all’incolumità del personale, degli utenti e allo stesso patrimonio aziendale” affermano il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

Diverse sono le linee interessate dalle autorizzazioni, con particolare incidenza a Savona città e sulla linea litoranea, da Varazze ad Andora, e ripercussioni su tutta la rete provinciale, a partire dalle 22.

Nel dettaglio le modifiche programmate:

Linea 1 Legino 167 – La Rusca:

deviazione delle corse in partenza da Legino 167 per La Rusca delle ore 22.30 e 23.30 come segue: normale percorso fino alla stazione FF.SS., via Don Minzoni, corso Ricci (gli utenti possono usufruire del ponte pedonale per raggiungere la loc. di Villapiana), inversione di marcia alla rotonda di via Nazionale Piemonte e quindi attestazione alla Stazione FF.SS.;



deviazione delle corse in partenza da La Rusca per Legino 167 delle ore 22.55 e 23.55 come segue: partenza dalla Stazione FF.SS. direttamente in direzione Legino 167 senza transitare dal centro;





Linea 3 Santuario – Stazione Ferroviaria:

deviazione della corsa in partenza dal Santuario per Savona delle ore 22.05 come segue: normale percorso sino a Lavagnola, corso Ricci, via Don Minzoni, Stazione FF.SS.;





Linea 5 Ospedale Valloria - Fontanassa:

deviazione delle corse in partenza dall’ospedale Valloria per Fontanassa delle ore 22.15 – 23.19 come segue: normale percorso fino in piazza Amendola, via Beato Ottaviano, via Famagosta, via Berlingeri, via Gramsci, corso Mazzini, corso Tardy & Benech, via Pirandello, Stazione FF.SS. e quindi regolare percorso;



deviazione della corsa in partenza da Fontanassa per l’ospedale Valloria delle ore 22.31 come segue: regolare percorso fino in corso Tardy & Benech, corso Mazzini, via Gramsci, via Santa Lucia, via Famagosta, via Beato Ottaviano, piazza Amendola e quindi regolare percorso;



sospensione della corsa in partenza dall’ospedale Valloria per piazza Mameli delle 22.55 e ritorno (garantita corsa delle ore 23.19);





Linea 6 - 9:

deviazione delle corse in partenza da via Alessandria/Stazione FF.SS. per Porto Vado delle 22.35 – 23.30 e 0.10 come segue: partenza dalla Stazione FF.SS., via Pirandello, corso Tardy & Benech, corso Mazzini e quindi regolare percorso;



deviazione delle corse in partenza da S. Ermete / Quiliano / Porto Vado per via Alessandria delle ore 21.59 – 22.25 – 23.10 – 23.50 come segue: normale percorso sino a via Guidobono, corso Mazzini, corso Tardy & Benech, via Pirandello, via Don Minzoni, Corso Ricci, inversione alla rotonda di via Nazionale Piemonte e quindi attestazione alla Stazione FF.SS.;





linea 7 Luceto – Savona:

sospensione della corsa in partenza da Luceto per Savona delle ore 22.30;





Linea 30 Savona - Varazze:

sospensione delle corse in partenza da Varazze per Savona delle ore 22.15 e 23.45, garantendo la corsa in partenza alle ore 0.50;



sospensione della corsa in partenza da Savona per Varazze delle ore 22.50 garantendo la corsa in partenza alle ore 0.20;





linea 40 Andora - Finale:

limitazione della corsa in partenza da Finale per Andora delle ore 21.52 ad Albenga Vadino;



sospensione delle corse in partenza da Finale per Andora nell’intervallo di tempo tra le 22.12 e le 0.02, garantendo le corse in parenza da Finale per Albenga delle ore 0.32 e 1.22 ed in partenza da Albenga per Alassio delle ore 0.45;



limitazione per il centro cittadina di Albenga della corsa in partenza da Andora per Finale delle ore 21.50;



sospensione delle corse in partenza da Andora per Finale nell’intervallo di tempo tra le 22.10 e le 0.20, garantendo le corse in parenza da Andora per Albenga delle 0.50 e da Andora per Finale Ligure dell’1.20;





linea 40/ Savona - Finalborgo:

sospensione della corsa in partenza da Savona piazza Mameli per Finalborgo delle ore 22.23;



posticipo della corsa in partenza da Savona piazza Mameli per Finalborgo delle ore 23.23 alle ore 23.38 e partenza della stessa dalla Stazione FF.SS. in direzione Finale (ultima corsa utile per Finale Ligure);



sospensione delle corse in partenza da Finalborgo per Savona delle ore 22.30 e 23.30, garantendo la corsa in partenza alle ore 0.30;





linea 61 Cairo Montenotte – Savona: