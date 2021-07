Nuova raccolta rifiuti porta a porta a Savona, pubblicato il bando di gara. Assessore Montaldo: "Ci auguriamo di dare alla città un sistema di igiene urbana degno e moderno"

In particolare, nel contesto delle diverse articolazioni della delibera, è anche stata approvata la perizia redatta da Deloitte Financial Advisory, inerente il valore della quota della neo costituita SEA-S S.r.l. (di proprietà di ATA), al quale verrà trasferito il ramo d’azienda di igiene urbana; il tutto per un valore di 2.536.000 per il 49% che verrà ceduto all’operatore economico che si aggiudicherà la gara a doppio oggetto.