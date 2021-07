Autostrade, Di Muro e Foscolo (Lega): "Estensione degli sconti sul costo del pedaggio per tutta la regione"

“Positivo l’intervento nei confronti di alcuni concessionari autostradali operanti in Liguria, per la riduzione ed esenzione dei pedaggi intorno al nodo genovese della rete autostradale regionale. Fermo restando che non bastano gli sconti a risolvere il problema, riteniamo che questa decisione debba estendersi a tutta la regione senza creare disparità di trattamento, sia per favorire la mobilità che per dare un piccolo incentivo a chi percorre giornalmente i tratti interessati. Per questo, abbiamo scritto al Ministro Giovannini affinché si prenda in considerazione la nostra istanza”.