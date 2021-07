Notte all'insegna del vaccino: in tanti negli hub della Liguria per la prima dose di Pfizer

E' una serata che ha attratto una moltitudine di persone nei cinque centri vaccinali allestiti in notturna nei capoluoghi di provincia della Liguria, con l'aggiunta di un hub a Chiavari. Dopo gli Open Day, ecco la prima Open Night che ha consentito - a coloro che non l'avevano ancora fatto - di vaccinarsi senza bisogno di prenotazione, con la ricezione della prima dose di Pfizer .

"Sono previste un migliaio di dosi. Si tratta di un numero indicativo, perché non manderemo indietro nessuno. A un'ora dalla partenza abbiamo già assegnato 500 numeri, con operazioni che si stanno svolgendo in modo contingentato e molto tranquillo" , commenta Luigi Carlo Bottaro, direttore generale dell'Asl 3 , nel corso delle vaccinazioni all'hub genovese.

"La serata fresca aiuta l'attesa; i box sono tutti frequentati con ordine e regolarità - prosegue Bottaro - La popolazione intervenuta è mediamente giovane, ma purtroppo sto vedendo che ci sono anche over 60, persone cioè della fascia critica, che ha meno copertura, dai 60 ai 69 anni. Qui si nota anche un difetto di comunicazione, un corto circuito comunicativo a livello globale. Tuttavia, vedo con piacere molti giovani".

Allo stato attuale non è contemplata una Open Night per le seconde dosi, chiarisce il dg Bottaro, specificando che "sarà cura delle singole persone programmare la seconda somministrazione a ventun giorni". A Genova, nel weekend, sono previste altre 2500 dosi per il doppio open day programmato dalle ore 13 alle 18 di sabato e dalle ore 8 alle 13.